В Хабаровском крае с рельсов сошли 20 вагонов с углем

В Хабаровском крае на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги с рельсов сошли 20 вагонов с углем. Часть из них опрокинулась.

Причина схода вагонов с рельсов пока не установлена, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Размер ущерба составил более 1 млн руб.

К месту схода вагонов с рельсов направлены восстановительные поезда. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях.