МИД России: Уиткофф проинформировал Путина о контактах США с Киевом и ЕС

Американские чиновники прилетали в Москву, чтобы лично проинформировать власти России о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Господин Полищук добавил, что контакты России и США по поводу конфликта на Украине будут продолжаться на различных уровнях. «Таким образом, переговорная ситуация находится в достаточно подвижном состоянии»,— уточнил он в интервью «РИА Новости».

По словам директора Второго департамента МИД, российская сторона во время таких контактов опирается «на известные принципиальные позиции, обозначенные президентом России в июне 2024 года», и «компромиссные взаимопонимания, достигнутые на Аляске в августе 2025 года».

22 января в Москве прошли переговоры с участием Владимира Путина, Юрия Ушакова и Кирилла Дмитриева с российской стороны, а также Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума — с американской. 23 января прошло первое заседание трехсторонней переговорной группы по безопасности с участием России, США и Украины. По информации NBC News, стороны продолжат обсуждение 24 января.