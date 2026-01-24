США нанесли удар по судну в Тихом океане

Южное командование вооруженных сил США сообщило об ударе по судну в восточной части Тихого океана. Там утверждают, что оно было связано с наркокартелями. Погибли два человека, еще один выжил.

«Объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организациями, признанными террористическими. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли»,— написано в сообщении командования в соцсети X.

США начали операцию «Южное копье» против наркокартелей в середине ноября 2025 года. Всего из-за ударов американской армии по судам погибли как минимум 115 человек.