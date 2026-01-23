Орбан: Украина попросила ЕС выделить стране $1,5 трлн в течение 10 лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что власти Украины запросили у Евросоюза $1,5 трлн. По его словам, ЕС уже одобрил выделение $800 млрд.

«Это был, безусловно, удар в грудь, подобный ядерной бомбе. Поскольку требования исходили от Украины, они все приняли»,— сказал господин Орбан журналистам (цитата по MTI).

Как уточнил Виктор Орбан, $800 млрд должны быть выделены в два этапа. По его словам, в документе, который получили власти стран ЕС, расписаны планы по привлечению этих средств. В нем также указано о еще одном запросе Украины на $700 млрд в течение 10 лет для покрытия военных расходов.