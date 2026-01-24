При ударе дрона в Белгородской области ранен еще один человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что селе Грузское Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. Ранен один человек.

«Мужчине, получившему осколочные ранения головы и ног, оказывают медицинскую помощь в Борисовской ЦРБ»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что машина сгорела.

Вечером 23 января дрон ударил по служебному автобусу в Грайворонском округе. Ранены пять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.