В Астраханской области обещают мороз 23 января

В Астраханской области вновь холодает: температура воздуха опустилась на несколько градусов. МЧС региона предупредило о повышенной опасности на дорогах.

Астраханский ЦГМС обещает 23 января в области облачное небо и местами небольшой снег. В некоторых районах остается сильный гололед. Спасатели призывают водителей и пешеходов сохранять бдительность и осторожность, соблюдать ПДД. Ветер восточный, северо-восточный — скорость 4–9 м/с. Температура: –14...–9°С ночью и –9...–4°С днем.

В Астрахани ночью –11...–9°С и днем –6...–4°С. Облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 4–9 м/с.

