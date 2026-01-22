Минус 23 будет в Волгоградской области

В Волгоградской области продолжается похолодание. Региональное МЧС оповестило, что техногенных ЧС не предвидится.

Метеорологи волгоградского ЦГМС обещают 23 января в области небольшой снег, гололед, в некоторых районах — туман. Ночью –14...–9°С (в северных районах до –23...–18°С), днем –11...–6°С (–11...–16°С). Ветер восточный, северо-восточный — скорость 1–4 м/с. МЧС не прогнозирует опасные явления.

В Волгограде –14...–10°С (Gismeteo). Ветер северо-восточный — скорость 3–6 м/с, порывы до девяти. В течение дня пасмурно, вечером возможен снег.

Дарья Васенина