Аномальные морозы до 33 градусов обещают в Пензенской области

В Пензенской области продолжается снижение температуры воздуха. Региональное МЧС предупреждает об аномально холодной погоде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

По данным Приволжского УГМС, 24 января в Пензенской области -31...-26°С ночью и -21...-16°С днем. Ветер слабый. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Пензе ожидается -29...-27°С ночью и -18...-16°С днем. Ветра также не будет. Метеорологи обещают переменную облачность, осадков не предвидится.

МЧС предупреждает: с 24 по 26 января ночные морозы могут достигнуть -30°С...-33°С. На фоне экстремальных температур есть вероятность ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и авариями на подстанциях. Также прогнозируют повышенный риск ДТП и пробок на дорогах.

Дарья Васенина