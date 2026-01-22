26-градусный мороз будет в Пензенской области

В Пензенской области продолжается снижение температуры воздуха. Региональное МЧС сообщило об аномально холодной погоде.

По данным Приволжского УГМС, 23 января в Пензенской области -26...-21°С ночью и -18...-13°С днем. Ветер восточный — скорость 4–9 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков. МЧС предупреждает о возможных коммунальных авариях.

В Пензе ожидается -23...-21°С ночью и -17...-15°С днем. Ветер восточный, 5–10 м/с. Переменная облачность, без осадков.

Дарья Васенина