Аномальный мороз будет в Саратовской области 23 января

В Саратовской области вновь похолодало. Региональное МЧС предупредило об аномальном морозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Метеорологи Приволжского УГМС обещают 23 января в Саратовской области облачное с прояснениями небо, местами небольшой снег, изморозь и туман. МЧС сообщает о снижении среднесуточной температуры на девять градусов ниже нормы. В регионе будет -24...-19°С ночью и -16...-11°С днем. Ветер северо-восточный — скорость 4–9 м/с.

В Саратове -17...-15°С ночью и -13...-11°С днем. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с. Облачно с прояснениями, изморозь, преимущественно без осадков.

Дарья Васенина