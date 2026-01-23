Четыре человека погибли в ДТП под Ставрополем

В Шпаковском округе Ставропольского края столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Lada Granta. Погибли четыре человека — водитель и два пассажира иномарки, а также водитель Lada Granta. Среди жертв один несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Еще два несовершеннолетних пассажира Hyundai Solaris пострадали, они доставлены в больницу. Авария произошла примерно в 19:00 мск на пятом километре автодороги «Обход села Татарка». По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с Lada Granta.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура Ставропольского края начала проверку.