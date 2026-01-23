На побережье Черного моря не нашли новых выбросов мазута

С 19 по 23 января на побережье Черного моря не обнаружено новых выбросов нефтепродуктов. Это следует из сообщения пресс-службы правительства России в Telegram-канале. «Мониторинг береговой линии и акватории Черного моря продолжается»,— сказано в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С начала работ по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе очищено более 3 тыс. км береговой линии. По данным кабмина, собрано более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Из них более 174 тыс. т утилизировано или направлено в хозяйственный оборот.

В ликвидации последствий ЧС задействованы 774 человека и 189 единиц техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма. В море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В январе 2025 года из трещины в кормовой части одного из судов произошел повторный выброс мазута.

Дмитрий Холодный