Первого замглавы администрации Сергиева Посада арестовали по делу о взятках

Тверской суд Москвы арестовал первого заместителя главы администрации Сергиево-Посадского городского округа Сергея Тостановского. Он обвиняется в получении взятки и мошенничестве, следует из сообщения в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

Также суд арестовал начальника управления сельского хозяйства администрации Сергиево-Посадского городского округа Ивана Кончакова. Он обвиняется в мошенничестве и получении двух взяток.

Сергей Тостановский курировал вопросы экономической политики, промышленности, сельского хозяйства и науки. Кроме того, в его ведении находились социально-трудовые отношения и реализация финансовой, бюджетной и налоговой политики городского округа.