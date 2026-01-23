ЦБ пустил валюту в расход

По итогам первых трех недель 2026 года курс доллара на внебиржевом рынке обновил полугодовой минимум, откатившись ниже отметки 75,5 руб./$. Рубль укрепляет позиции в условиях сезонно низкого спроса на валюту со стороны населения и импортеров, а также роста продаж валюты Банком России в рамках бюджетного правила. Эксперты допускают дальнейшее укрепления рубля, но отмечают неустойчивость тренда в связи с дальнейшим падением притока валюты от экспорта и роста импорта в феврале—марте.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Третья рабочая неделя 2026 года завершилась уверенным укреплением рубля. По данным «МФД-ИнфоЦентра», 23 января внебиржевой курс доллара опускался до 75,43 руб./$, обновив минимум с 10 июля 2025 года. По итогам торгов курс остановился возле отметки 75,48 руб./$, потеряв за неделю более 2,2 руб. (2,8%). С начала года американская валюта подешевела почти на 6 руб. (6,9%). Уверенно снижались и курсы других мировых валют. Внебиржевой курс евро впервые с начала декабря закрылся ниже уровня 89 руб./€, потеряв за неделю более 1,6 руб. (1,8%) и почти 6 руб. (6,3%) с начала года. Биржевой курс юаня снизился за неделю на 31 коп. (2,8%), до 10,87 руб./CNY. За три недели он подешевел на 55 коп. (5%) и закрылся вблизи двухмесячного минимума.

Участники рынка отмечают, что рубль укрепляется во многом благодаря сезонному фактору. За 15 лет российская валюта укрепляла позиции против доллара в начале года в десяти случаях, причем за последние четыре года рубль укреплялся трижды.

В начале года сезонно снижается внутренний спрос на иностранную валюту как со стороны населения, так и со стороны импортеров. «В 2026 году данный процесс является более выраженным за счет "охлаждения" экономики России»,— отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

С учетом падения цен на нефть на мировом рынке и увеличения дисконта по российской нефти в январе должно упасть и предложение валюты со стороны экспортеров. По данным Investing.com, котировки нефти Brent на спот-рынке последние четыре месяца находились в основном ниже уровня $65 за баррель, а в декабре прошлого года опускались ниже $60 за баррель.

Но как считает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев, пока российские компании еще не прочувствовали последствия снижения цен и объемов внешней реализации в ноябре—декабре 2025 года. «По итогам января прибыль от экспорта российской нефти может составить $9,5–10 млрд, что на 10–15% ниже декабрьского уровня, поскольку на танкерах остается значительный объем нереализованной нефти»,— отмечает господин Евстифеев.

Часть выпадающего предложения валюты со стороны экспортеров с лихвой компенсирует увеличение продаж валюты со стороны ЦБ и Минфина. Начиная с 17 января ежедневные объемы реализации составляют 17,4 млрд руб., почти вдвое выше, чем в прошлом месяце. За 14 дней (до следующей переоценки) суммарный объем достигнет 244 млрд руб. Больший объем валюты регулятор продавал лишь дважды — в сентябре 2023 года (по 21,3–21,5 млрд руб. в день) и в апреле 2020 года (20,1 млрд руб. в день). «Доля операций ЦБ в биржевых оборотах юань-рубль стала ощутимей и в январе 2026 года достигла 14%, тогда как ранее составляла около 8%»,— оценивает Денис Попов.

Банк России продавал валюту фактически весь предыдущий год, оказывая дополнительное давление на рынок. По оценке стратега по валютному рынку и процентным ставкам Альфа-банка Никиты Еурова, в 2025 году в среднем ЦБ продавал около $2 млрд в месяц. «В масштабах рынка это не так много, но накопленный объем за год составил около $25 млрд, а эта сумма уже сопоставима с профицитом счета текущих операций за весь год, причем продажи в основном не были связаны с низкими ценами на нефть, поэтому напрямую увеличили предложение валюты на рынке и укрепили рубль»,— отмечает эксперт.

В сложившихся на рынке условиях аналитики ждут продолжения укрепления рубля. По оценке Дениса Попова, в ближайшие недели существует вероятность снижения стоимости юаня до 10,5 руб./CNY, доллара — до 72 руб./$. На стороне российской валюты будет и активная фаза подготовки экспортеров к первому в 2026 году налоговому периоду, пик которого придется на середину будущей недели. Впрочем, в феврале—марте Никита Еуров в базовом сценарии ожидает умеренного ослабления рубля: курс доллара вернется к уровню 80 руб./$, курс юаня — к 11,5 руб./CNY, чему будет способствовать сезонный рост импорта, а также снижение предложения валюты от экспортеров из-за низкой стоимости нефти в предшествующие месяцы.

Виталий Гайдаев