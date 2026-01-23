Подполковник Палач связал «дело о самострелах» с преследованием его отца

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд начал в особом порядке рассматривать уголовное дело бывшего начальника группы спецопераций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Константина Фролова, известного под позывным Палач. Перед началом процесса подсудимый заявил, что считает свое преследование следствием уголовного дела в отношении его отца — экс-гендиректора по реализации госпрограммы вооружения «Роскосмоса» Олега Фролова, обвиняемого в коррупции.

Как сообщил “Ъ” Константин Фролов, он полностью признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, однако считает запрашиваемые сроки несоразмерными. По его словам, следствие вменяет ущерб в 271 млн руб. всему коллективу, из которых он возместил 10 млн руб. Подсудимый также настаивал, что, несмотря на статус ветерана СВО и наличие четырех орденов Мужества, не получает положенных выплат и ему отказывают в повторной отправке в зону боевых действий.

Фролов обвиняется в незаконном обороте оружия, получении взяток и махинациях с ранениями, которые, по версии следствия, были оформлены как боевые и позволяли получать компенсации и награды. Он не лишен воинского звания и государственных наград.

После начала слушаний военный прокурор ходатайствовал о закрытии процесса, сославшись на наличие в материалах сведений, составляющих государственную тайну. Подсудимый и его защитник возражали, однако суд удовлетворил ходатайство. Дальнейший процесс будет проходить в закрытом режиме.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».