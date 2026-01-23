Путин сменил главу управления по работе с обращениями граждан

Начальником управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций назначен Алексей Михеев. Указ подписал президент Владимир Путин. Михаил Михайловский освобожден от должности.

Алексей Михеев раньше занимал должность заместителя начальника управления.

Господин Михайловский возглавлял управление президента по работе с обращениями граждан с июня 2009 года. В 2010-м оно было преобразовано в управление президента по работе с обращениями граждан и организаций.