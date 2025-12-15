«Выше-то уже некуда»

В конце этой недели президент ответит на избранные вопросы россиян в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным». В преддверии этого события корреспондент “Ъ” Степан Мельчаков посетил столичную приемную главы государства на улице Ильинка, чтобы узнать, о каких проблемах жители России приходят высказаться лично.

Вход в приемную находится в переулке исторического района Китай-город. В будние дни здесь выстраивается очередь из желающих донести свои проблемы до главы государства. Правда, в результативности обращения уверены не все. «Понятно, вряд ли помогут. Но что поделать? Крик души»,— признается интеллигентного вида пожилой мужчина в шерстяном кепи. Внутри желающих попасть на личный прием к сотрудникам администрации президента (АП) направляют в зал ожидания — вокзального размера помещение с бежевыми стенами и огромным экраном, транслирующим эфир телеканала «Россия 24».

Судя по разговорам с посетителями, одним из наиболее популярных остается квартирный вопрос, иногда перерастающий в земельный. Так, односельчане из Мордовии жаловались на критическое состояние выделенного им муниципального жилья. Москвичка из Отрадного пришла с жалобой от домового коллектива на срыв сроков обещанной реновации. Жена военнослужащего пыталась решить многолетнюю проблему с выделением квартиры.

Особую категорию посетителей составляют граждане с заговорщицким огоньком в глазах. Все они начинают разговор с краткой преамбулы о том, что их дело строго конфиденциально или даже содержит государственную тайну, после чего охотно посвящают корреспондента “Ъ” в свою историю, обильно пересыпая ее датами, номерами и названиями федеральных законов, президентских указов и ведомственных постановлений.

Например, пожилая мать и ее 40-летний сын из Пензенской области рассказали, что их дом «отжала» наркобанда. В сговоре с преступниками они подозревают главу районного пенсионного фонда и представителя прокуратуры, который не отреагировал на их жалобу.

Мужчина в потертой синей фуражке представился экс-членом следственной группы, расследовавшей в 90-е уголовное дело, фигурантом которого, по его словам, был мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Бывший следователь хотел бы добиться личного приема у президента, чтобы выяснить, за что его лишили денежного довольствия.

Еще один пожилой интеллигент в коричневой шляпе и с саквояжем пришел требовать дисциплинарного взыскания для министра обороны Андрея Белоусова за то, что тот принял парад 9 Мая одетым не по форме.

Граждан, явившихся в приемную по делам более приземленным, зачастую выделяет усталый, погасший взгляд. Роман воевал на СВО, попал в плен, в июле вернулся в Россию благодаря обмену, но теперь опасается, что вновь может оказаться на фронте с двумя недолеченными ранениями. Его супруге Марии сотрудники приемной посоветовали обратиться с этим в Минобороны, хотя пара, по их словам, уже это делала. За другого участника СВО пришла просить мать. Сына Ларисы Прусаковой признали погибшим, но он выжил и сейчас находится в госпитале в Луганске. Однако переправить его в родной Воронеж или в Москву пока не выходит: по всем документам он остается «двухсотым».

В приемной президента зафиксировали рост обращений по вопросам военных В третьем квартале 2025 года в приемную президента России поступило 140,9 тыс. обращений (не считая выделяемых в отдельные категории «запросов информации» и «сообщений»). Из них в устной форме были высказаны 7%, остальные пришли в виде электронного документа (65%) и в письменном формате (28%). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чаще всего в обращениях встречались вопросы, связанные с медицинским освидетельствованием и проведением военно-врачебной экспертизы (2922 раза — на 7% больше, чем в третьем квартале 2024 года), социальной защитой родственников погибших и умерших военнослужащих (2477, +10,6%), правовой и социальной защитой уволенных военнослужащих и членов их семей (2307, +138%). Кроме того, в пятерку самых популярных (см. график) вошли вопросы возбуждения уголовных дел (1993, +20,5%) и гуманного отношения к животным (1418, +208,9%). В последние два месяца в списке наиболее волнующих людей проблем появлялись и другие темы. Так, по итогам октября в топ-10 вошли вопросы медицинского образования (6-е место), образовательных стандартов и требований к образовательному процессу (4-е место), а также рассматриваемых федеральных законов (3-е место). А в ноябре в десятку попали проблемы, связанные с предоставлением доступа к интернету (9-е место), расходами региональных бюджетов (8-е место) и условиями ведения предпринимательской деятельности (5-е место).

Павел приехал из Казани по делу брата, также участника СВО, у которого за непогашенную задолженность судебные приставы потребовали заблокировать все счета. Походив по разным инстанциям, Павел пришел к выводу, что приоритеты государства отличаются от тех, что высказываются по телевизору, но надеется, что хотя бы в приемной президента ему помогут: «Выше-то уже некуда. Выше только самосуд. Но мы же в правовом государстве живем».

Большинство обращений граждан перенаправляются по компетенции в другие федеральные или региональные органы власти, объяснил “Ъ” сотрудник АП.

Непосредственно работниками приемной, по его словам, рассматривается лишь часть: это, в частности, вопросы, вызвавшие широкий общественный резонанс, когда граждане поточно отправляют президенту типовые обращения. В этих случаях ответ может поступить от служащего АП, запросившего позицию профильного министерства. По такой схеме, согласно официальным данным, за ноябрь в приемной рассмотрели более 12 тыс. вопросов (19,2% от общего числа поступивших). В качестве недавнего примера подобных массовых обращений собеседник “Ъ” привел случаи, когда граждане приходили выразить несогласие с позицией депутата Госдумы Нины Останиной (КПРФ) по умерщвлению бездомных животных или реагировали на ситуацию вокруг национального парка «Лосиный остров».

Зоозащитница София, резко выделявшаяся среди других посетителей длинным кожаным плащом и ярко-рыжей шевелюрой с черно-красными дредами, принесла полную женскую сумочку заявлений в защиту приюта для собак. О возможности обратиться в АП она узнала благодаря «провидению» (точнее, прочитала в одной из многочисленных зоозащитных групп), а в приемной с ней были «нежны». «Очень милый дядечка,— описала активистка дежурящего на входе правоохранителя.— Даже порой хочется закрыть глаза на то, что у него автомат наперевес».

Животные играют важную роль и в жизни Александры из Челябинской области. В своем хозяйстве она разводит «курей» и крупнорогатый скот, а в приемную приехала, чтобы разобраться, почему ей, матери восьмерых детей, ничего не положено от государства. «Вы зачем сначала рожали, а теперь приходите и просите помощи? — пересказала Александра слова своего районного главы.— Это он женщинам так говорит, постоянно». Чиновники даже поставили ее на учет в комиссии по делам несовершеннолетних из-за старшего 17-летнего сына, который «в три часа ночи гулял с друзьями». Но на самом деле Вася помогает ей по хозяйству, сам разводит баранов и даже конь у него свой есть, похвалилась Александра.

Анна из Орла тоже говорила о сыне с гордостью, но и со слезами: «Это жутко — смотреть в глаза ребенка, когда он плачет и говорит: “Я этого не делал!”». 41-летнего сына Анны ждет суд по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК). Он охранял ПВР, где до отправки на полигон содержатся те, кто заключил контракт с Минобороны из мест лишения свободы. Один из обитателей ПВР получил травмы, несовместимые с жизнью, и следователи уверяют, что виноват в этом сын Анны. Она же убеждена, что сына оклеветали, а доказательства сфальсифицировали. Беспокоит ее в связи с этим и судьба 15-летнего внука: «Как подростку объяснить? О каком воспитании патриотизма можно говорить? Как он поверит в государство? Я понимаю, что это не государство, а отдельные его элементы, но доверие-то потеряно».

Женщина верит, что повлиять на дело ее сына могут два человека: председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и президент России.

«У меня с сыном особенная связь. Я его не отпущу. Я очень-очень-очень его люблю. Я готова стульчик поставить, сесть около кремлевских ворот и сидеть»,— говорит Анна. На прощание она предлагает посмотреть видео, на котором, по ее словам, следователь инструктирует свидетелей, как себя вести на следственном эксперименте. Дрожащие пальцы едва справляются с разблокировкой телефона, на экране которого — парадная фотография Владимира Путина.

