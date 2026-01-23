Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Высокая ключевая ставка «обрушила» спрос на склады в Ростовской области

В Ростовской области в 2025 году предложение складской недвижимости увеличилось на 20%, однако объем заключенных сделок сократился на 85% из-за высокой ключевой ставки.Об этом сообщает издание «Эксперт Юг» со ссылкой на партнера NF GROUP Константина Фомиченко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По мнению эксперта, причиной такого дисбаланса стали дорогие кредиты, связанные с высокой ключевой ставкой.

«Запрашиваемая арендная ставка в 2025 году держалась на уровне 9,5–10,5 тыс. руб. за квадратный метр в год для складов класса А»,— прокомментировал господин Фомиченко.

Аналитик также отметил, что в 2026 году ожидается сохранение ставки на том же уровне.

Валентина Любашенко

