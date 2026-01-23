Бывшего сноубордиста-олимпийца арестовали по обвинению в наркоторговле

ФБР сообщило об аресте 43-летнего Райана Уэддинга, который в 2002 году представлял Канаду на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, а с 2010 года находился в розыске в Канаде и в США за наркоторговлю. С марта 2025 года Уэддинг входил в топ-10 самых разыскиваемых преступников в США, и за помощь в его поимке ФБР предлагало награду в размере $15 млн.

Как сообщает The Guardian, Райан Уэддинг был передан США мексиканскими властями, которые ранее задержали его. Передача преступника была осуществлена во время визита в Мексику главы ФБР Кэша Пателя. Сообщая об аресте Уэддинга, генпрокурор США Пэм Бонди назвала его организатором «одной из самых активных и жестоких структур, занимающихся наркоторговлей» и сравнила самого Уэддинга с такими известными наркобаронами, как колумбиец Пабло Эскобар, и мексиканец Хоакин «Коротышка» Гусман.

Райан Уэддинг в 2000-е годы организовал преступную группировку, которая занялась контрабандой наркотиков из Мексики в США под протекцией мексиканского картеля Синалоа. Уэддинг носил несколько прозвищ, в том числе Шеф, Враг государства и Гигант. По данным Генпрокуратуры США, группировка ввозила в страну около 60 тонн кокаина в год и была причастна к вымогательствам, покушениям, убийствам и отмыванию денег. В 2024 году Минюст США предъявил Уэддингу обвинения в организации международной преступной группировки, торговле наркотиками и убийстве двух свидетелей. В ноябре 2025 года ФБР арестовало десятерых сообщников Уэддинга, граждан Канады и Колумбии.

Алена Миклашевская