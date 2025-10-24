Семьям студентов УрФУ будут платить 100 тыс. рублей за рождение ребенка

И.о. ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков принял решение о единовременных выплатах семьям студентов вуза, у которых родился ребенок, сообщили в пресс-службе УрФУ. Они будут получать по 100 тыс. руб.

Деньги получат только студенты, которые учатся очно на бюджетной форме обучения: нужно, чтобы хотя бы один из родителей был студентом УрФУ, а также являлся гражданином России младше 35 лет. Мера распространяется в том числе на студентов, которые получили выплату в 2025 году, но в меньшем размере.

Напомним, в УрФУ при заключении брака студентам выплачивается 10 тыс. руб., при рождении ребенка ранее платили 17 тыс. руб. Всего за первый и второй кварталы 2025 года на выплаты университетом было направлено более 1,7 млн руб.

Ирина Пичурина