Массовое ДТП на проспекте Энгельса парализовало движение у станции метро «Парнас»

Вечером 23 января на проспекте Энгельса в районе станции метро «Парнас» произошло серьезное ДТП с участием как минимум семи автомобилей. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили очевидцы. Инцидент случился на виадуке рядом с Суздальским проспектом. Движение на участке было полностью перекрыто.

Последствия массового ДТП на проспекте Энгельса рядом со станцией метро «Парнас»

Фото: vk.com / sdnovosti Последствия массового ДТП на проспекте Энгельса рядом со станцией метро «Парнас»

Фото: vk.com / sdnovosti

На место происшествия немедленно прибыли аварийные службы. О том, есть ли пострадавшие в аварии, пока неизвестно. Автомобилисты жалуются, что проехать по мосту практически невозможно. На текущий момент проспект Энгельса стоит от пересечения с проспектом Луначарского до улицы Николая Рубцова.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что кроссовер Geely перевенулся на Кронверкской набережной 21 января, в итоге пострадали водитель и его несовершеннолетний пассажир.