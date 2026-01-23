Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Массовое ДТП на проспекте Энгельса парализовало движение у станции метро «Парнас»

Вечером 23 января на проспекте Энгельса в районе станции метро «Парнас» произошло серьезное ДТП с участием как минимум семи автомобилей. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили очевидцы. Инцидент случился на виадуке рядом с Суздальским проспектом. Движение на участке было полностью перекрыто.

Последствия массового ДТП на проспекте Энгельса рядом со станцией метро «Парнас»

Последствия массового ДТП на проспекте Энгельса рядом со станцией метро «Парнас»

Фото: vk.com / sdnovosti

Последствия массового ДТП на проспекте Энгельса рядом со станцией метро «Парнас»

Фото: vk.com / sdnovosti

На место происшествия немедленно прибыли аварийные службы. О том, есть ли пострадавшие в аварии, пока неизвестно. Автомобилисты жалуются, что проехать по мосту практически невозможно. На текущий момент проспект Энгельса стоит от пересечения с проспектом Луначарского до улицы Николая Рубцова.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что кроссовер Geely перевенулся на Кронверкской набережной 21 января, в итоге пострадали водитель и его несовершеннолетний пассажир.

Новости компаний Все