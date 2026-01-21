Кроссовер Geely перевенулся на Кронверкской набережной, два человека пострадали

Около девяти часов утра 21 января водитель Geely, двигаясь по Кронверкской набережной в сторону проспекта Добролюбова, совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием автомобиля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадал 63-летний водитель и его 12-летний пассажир. Обоих пострадавших госпитализировали. Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ, организовано регулирование дорожного движения. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что полиция проводит проверку по факту столкновения легкового авто с бензовозом на 151-м км трассы «Кола», в результате которого погибли два человека.

Андрей Маркелов