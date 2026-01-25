Очаги ДТП зальют цифровизацией

Группа депутатов и сенаторов разработала законопроект, изменяющий механизм реагирования региональных властей на участки дорог с повышенной аварийностью. Сегодня они вынуждены ждать минимум полтора года — только после этого появляется юридическое основание выделить деньги на устранение причин аварий. Законопроект вводит оперативный обмен данными о ДТП между ГИБДД, Минтрансом и регионами. Очаги аварийности будут выявляться автоматически, и чиновники должны будут отреагировать в течение месяца. Опрошенные “Ъ” эксперты одобряют инициативу, но видят в ней ряд недоработок, которые в теории могут свести на нет весь позитивный эффект.

Предложенные в законопроекте изменения касаются понятия «аварийно-опасный участок дороги» (его также называют «место концентрации ДТП» или «очаг аварийности»). Это отрезок дороги (не более 1 км за городом или 200 м в населенном пункте) либо перекресток, где в течение года произошло минимум три однотипных ДТП или пять разнотипных. Регионы ежегодно утверждают к 1 июля списки очагов, выявленных в течение прошлого года. Затем они разрабатывают меры борьбы с аварийностью (например, установка камер, освещения, ограждений и т. д.).

«Если аварийно-опасный участок возник в январе, то в перечень он может попасть только в июле следующего года»,— пояснил “Ъ” депутат Сергей Тен (ЕР).

При этом закон не дает регионам планировать расходы на ликвидацию очагов, пока перечень не утвержден официально, отмечает господин Тен. Реагировать на проблему нужно гораздо быстрее, уверен он.

После анализа правоприменительной практики был разработан законопроект, который внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Поправки затрагивают законы «О безопасности дорожного движения» и «Об автодорогах».

Если законопроект будет принят, то с 1 сентября 2026 года информация о новых очагах аварийности будет собираться автоматически.

В случае ДТП каждый инспектор должен оформлять карточку о происшествии в информационно-аналитической системе МВД. Туда вписывают координаты ДТП, вид аварии, данные автовладельцев и другие сведения. Теперь эта информация будет передаваться в систему контроля дорожных фондов (СКДФ) Минтранса. В случае накопления ДТП на участке она автоматически передаст данные владельцу дороги. В течение 30 дней дорожники должны будут утвердить и зафиксировать в СКДФ программу «первоочередных мер» с указанием точных сроков проведения работ. Также нужно будет подготовить набор «превентивных мер», чтобы не допустить появления новых очагов. При этом законопроект отменяет действующие сейчас критерии по количеству ДТП, необходимых для признания участка аварийно-опасным.

По данным МВД, в 2025 году в РФ произошло 128 тыс. аварий (на 3,1% меньше, чем в 2024 году), в которых погибло 13,9 тыс. человек и 158 тыс. получили ранения. Автомобильные аварии остаются одной из основных причин смерти детей и лиц трудоспособного возраста в РФ, отмечают авторы поправок. Они напоминают о президентской стратегии по повышению безопасности движения, одна из целей которой снижение смертности в ДТП в 1,5 раза к 2030 году.

В госкомпании «Автодор» рассказали “Ъ”, что уже выстроили «системную работу» по оперативному реагированию на аварии: «Все ДТП тщательно анализируются. Незамедлительно разрабатываются, дополняются и реализуются планы мероприятий по их недопущению в дальнейшем — как показывает практика, не только в течение 30 дней, но и быстрее».

В качестве оперативных мер «Автодор» использует установку знаков, нанесение разметки и подготовку системы предупреждения водителей.

Но в ряде случаев нужны капиталоемкие мероприятия, требующие финансовых затрат, например реконструкция дороги.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей камер и операторов систем фиксации нарушений) считают, что законопроект обозначает «позитивные тенденции». Однако его принятие приведет к тому, что в законодательстве не будет четких критериев для определения аварийно-опасных участков и конкретных мер реагирования, указывают эксперты. Об этом же говорит юрист, эксперт по безопасности движения «Народного фронта» Катерина Соловьева: «Отсутствие конкретики может стать причиной отписок чиновников: "Мы приняли превентивные меры — например, посыпали песком — и больше ничего делать не обязаны"». Также эксперт отмечает, что законопроект позволяет властям декларировать фактически неограниченные сроки устранения причин ДТП: «Чиновники просто отчитаются о создании плана действий в СКДФ и установят сроки его исполнения через пять-десять лет. И вот так опасный участок дороги, избавиться от которого можно достаточно быстро — установив светофор или дорожный знак,— останется надолго». Авторы законопроекта не разделяют эти опасения, они уверены, что ответственных лиц финансово накажут за бездействие. «Невыполнение мероприятий либо необоснованная задержка будет учитываться при оценке причин последующих аварий и при распределении ответственности,— пояснил “Ъ” Сергей Тен.— Это будет касаться и рассмотрения гражданских исков о возмещении вреда».

Иван Буранов