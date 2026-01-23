Власти Сирии взяли под контроль тюрьму с боевиками запрещенного ИГ

Войска Сирии взяли под контроль тюрьму «Аль-Актан» в провинции Ракка на севере страны. Об этом заявило МВД арабской республики. Ранее тюрьму контролировали возглавляемые курдами «Сирийские демократические силы» (СДС). В ней содержатся боевики «Исламского государства» (ИГ; признано террористическим в России и запрещено), пишет Associated Press.

Сотрудники МВД Сирии приступили к изучению дел заключенных. Сформированы группы для охраны тюрьмы и поддержания порядка в ней. «МВД подтверждает полную приверженность принципам прав человека и верховенства закона и работает над тем, чтобы тщательно и систематически контролировать все вопросы, связанные с тюрьмами»,— отмечается в заявлении ведомства.

Высокопоставленный сирийский чиновник в беседе с Reuters назвал переход тюрьмы под контроль властей Сирии позитивным знаком. По его мнению, это может означать, что правительство арабской республики и СДС смогут достичь долгосрочного перемирия.

Столкновения курдских формирований с сирийской армией возобновились в конце декабря. К 10 января правительственные войска взяли под контроль районы Шейх-Максуд и Ашрафия. 18 января СДС и власти Сирии подписали соглашение о временном прекращении огня. СДС по-прежнему контролируют более 10 тюрем, в которых содержатся около 9 тыс. членов ИГ (признано террористическим в России и запрещено).