Rendez-Vous ответила на критику вечеринки для «друзей бренда» в Куршевеле

Пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле был организован локальной командой бутика, сообщил директор по внешним и внутренним коммуникациям компании Константин Тютрин. В ответ на обвинения в урезании зарплат сотрудникам он пояснил, что оклады не сокращались, а, напротив, были увеличены.

Фиксированная часть окладов была повышена, но изменилась система расчета процента с продаж, пояснил господин Тютрин. «Такой подход позволяет сохранить возможность хорошо зарабатывать на личных результатах и при этом поддерживает командную работу», — сообщил РБК господин Тютрин.

Что касается пресс-тура, то, как пояснили в компании, это мероприятие было приурочено ко дню рождения бутика, а его целью было привлечь инфлюенсеров, чтобы «выстроить более эффективное взаимодействие с партнерами». В числе гостей были Ксения Собчак, Александр Рогов и другие медийные лица. После публикаций о вечеринке в соцсетях сотрудники компании начали жаловаться на сокращения зарплат.

«Мы внимательно относимся к реакции аудитории и будем учитывать ее при планировании дальнейших проектов и форматов. Для нас важно подтверждать доверие не заявлениями, а реальной работой бренда — в сервисе, качестве и ежедневном опыте клиентов», — сказал Константин Тютрин.