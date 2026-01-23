Банки пополнили эквайринг

Банки начали включать НДС в платежи клиентов за эквайринг. Таким образом дополнительные расходы предпринимателей увеличатся минимум на четверть, говорят собеседники “Ъ FM”. При этом формально тарифы не менялись, но к платежам добавился дополнительный сбор, пишет РБК. Что думает об этом бизнес? Расскажет Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Расходы кредитных организаций из-за отмены льгот по НДС при обслуживании банковских карт в «Сбере» оценивали в 200 млрд руб. А сейчас к действующим тарифам за эквайринг теперь добавляется этот налог, говорится на сайте Сбербанка. Как обратил внимание РБК, по такой же схеме пошли Альфа-банк, ВТБ и Банк Уралсиб. В результате для бизнеса расходы на услугу выросли на треть, рассказывает гендиректор юридической компании Urvista, совладелец сети кофеен Take&Wake Алексей Петропольский: «Экваринг — это самое заметное. Раньше он стоил от 1% до 3%, сейчас — уже от 1,5% до 4%. Мы еще не получали счета, но думаю, они тоже возрастут. Помимо этого растут налоги и на сотрудников. В итоге нам придется поднимать цены на 10-15%».

Формально банки не меняют сами тарифы, НДС начисляется сверху. Но есть и те, которые заложили налог сразу в стоимость эквайринга. Ключевая разница в том, что в первом случае некоторые компании смогут оформить налоговый вычет, объясняет управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин: «Когда речь идет о налоге, то появляется возможность не повышать тарифы напрямую, а показать, что брать больше денег с клиента — это не выбор банков, такие правила диктует государство. С точки зрения бизнеса они не снижают доходность своего продукта. Прозрачность перед клиентом обеспечивается демонстрацией структуры комиссии. Вариант, когда НДС показывается отдельно, может быть выгоден компаниям на общей системе налогообложения. Это выгоднее для самих клиентов».

Правда, доступна эта опция только бизнесу с большими доходами, который работает на общей системе налогообложения и сам платит НДС. Тем временем большая часть малого бизнеса уже не может перекладывать издержки на клиента, потому что рискует его потерять, говорит учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева: «Сетевикам легче, там другие обороты и есть внутренний ресурс, у маленьких химчисток —непосильная ноша. Мы уже перестраиваем форматы, ищем поставщиков с более дешевой химией для того, чтобы не слишком сильно увеличивать себестоимость услуги, которую мы продаем. Мы же продаем не только услугу, но и отношения. Это еще одна неприятная новость».

Как отмечают предприниматели, рост цен на эквайринг может вынудить перейти к другому банку. Выбор есть: некоторые игроки полностью взяли расходы на себя и не меняли тарифы. Но часть малого и среднего бизнеса вероятно перейдет на непрозрачные расчеты, чтобы сэкономить, считает партнер компании «Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «Даже если маркетплейс работает по общей системе налогообложения, то все равно такое последствие может быть и для селлеров, потому что продавец на упрощенке, но на него будет переложен НДС через услуги. Поэтому основной удар придется на тех, кто использует именно безналичные расчеты — работает в белую».

А пока бизнес пытается понять, как оптимизировать расходы. Подсчитать эффект от налоговых изменений, как отмечают эксперты, получится не раньше первого квартала.

Анжела Гаплевская, Астон О'Салливан