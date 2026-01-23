Второй этап проектирования Южного обхода Новороссийска могут завершить в апреле

Второй этап проектирования Южного обхода Новороссийска планируют завершить в апреле текущего года. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в ходе своей пресс-конференции.

Фото: ПАО «Газпром»

Градоначальник сказал, что третий, четвертый и пятый этапы проектирования Южного обхода должны быть скорректированы. Планируется, что изменения коснутся разгрузки транспортной сети в Абрау-Дюрсо, Северной и Южной Озереевке и других сельских округах. Пока ежедневная нагрузка дорог в этих районах превышает норму в пять раз, а летом — в десять.

Андрей Кравченко отметил, что решение не начинать строительство объездной дороги в 2025 году было «согласованным и взвешенным». По мнению градоначальника, реализация первого этапа не решит необходимых задач.

«В рамках договоров КРТ предусмотрено масштабное строительство социальных объектов. Сейчас построить дорогу, чтобы завтра грузовой транспорт ее разрушал, нет смысла. Приступили к контракту по реализации проекта планировки второго этапа. В апреле мы будем проводить публичные слушания. Задержки по второму этапу произошли из-за внесения изменений в генеральный план»,— сказал мэр Новороссийска.

Реализация третьего, четвертого и пятого этапов Южного обхода будет стоить в пять раз дороже, чем Северный обход, заявил Андрей Кравченко.

Дмитрий Холодный