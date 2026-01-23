Российские фехтовальщики перенесли эстонский чемпионат

Эстония стала первой страной, которая пострадала из-за ограничений в допуске на проводимые ею соревнования российских спортсменов. Отказ в выдаче виз фехтовальщикам из России и Белоруссии привел к лишению ее права принимать чемпионат Европы. Турнир отдали Франции.

Генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг рассказал изданию Ohtuleht, что Международная федерация фехтования (FIE) лишила его страну права проводить чемпионат Европы нынешнего года. Он должен был состояться в Таллине с 16 по 21 июня. По словам Паалберга, решение принято на основании введенного FIE в ноябре прошлого года правила «обязательного допуска» спортсменов, обязывающего правительства государств, в частности, «письменно подтвердить, что никто не будет подвергаться дискриминации по признаку национальности».

На самом деле о том, что у Эстонии отняли европейское первенство, стало известно еще на прошлой неделе. В интервью L’Equipe об этом рассказал президент Федерации фехтования Франции Рене Дельомм, сообщивший, что турнир передали французскому городу Антони.

Оказалось, что причиной, по которой эстонцам пришлось попрощаться с чемпионатом, был отказ в выдаче въездных виз соревнующимся в нейтральном статусе спортсменам из России и Белоруссии.

Российская команда, несмотря на санкции, из-за которых до 2025 года она фактически не выступала на международных состязаниях, остается одной из сильнейших в Европе. Во французской федерации поясняли, что, перенося первенство, FIE следовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

О каких рекомендациях идет речь, понятно. Они появились осенью прошлого года после ЧП на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии. Ее власти отказались пускать в страну членов делегации Израиля. На скандал неожиданно жестко отреагировала головная спортивная структура. МОК наложил запрет на предоставление Индонезии права организовывать в будущем крупные соревнования без гарантий доступа на них всех спортсменов, а также напомнил о «фундаментальных принципах», закрепленных в Олимпийской хартии. Они заключаются в том, что «спортсмены, команды и официальные лица» «должны иметь возможность принимать участие в международных соревнованиях», а также в «политической нейтральности» и «автономности» олимпийского движения, отвергающего «дискриминацию». Более того, он «адаптировал» положения регламента олимпийской квалификации под эти принципы. В частности, МОК проинформировал, что потребует от международных федераций включать в договоры на организацию турниров в рамках Олимпиад положение, которое бы гарантировало доступ в отборочные состязания «по всему миру» «всех атлетов». Эти уточнения приняли к сведению многие спортивные федерации.

Алексей Доспехов