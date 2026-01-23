ДТП и снегопад спровоцировали 9-балльные пробки в Ростове

Транспортная ситуация в Ростове-на-Дону достигла критического уровня — пробки составили 9 баллов из-за сочетания вечера пятницы, неблагоприятных метеоусловий и нескольких аварий в центре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», к 18:30 заторы достигли максимальной отметки. Наиболее сложная обстановка сложилась в центральной части города.

Критическая ситуация наблюдается на Большой Садовой, проспектах Ворошиловском и Буденновском, улицах Кировской, Максима Горького, Красноармейской, Текучева и Соколова.

Дорожно-транспортные происшествия дополнительно осложнили движение. Аварии зафиксированы на Большой Садовой, проспекте Стачки, улицах Дачной, Вавилова и Космонавтов.

Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в Ростовской области на ближайшие два дня. Ожидается мокрый снег и ветер с порывами 20-25 м/с.

Валентина Любашенко