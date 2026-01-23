В Белгородской области трое мирных жительниц пострадали от детонации дрона

В городе Грайворон Белгородской области три местных жительницы получили ранения в результате детонации беспилотника. Пострадавшим была оказана доврачебная помощь на месте, после чего их доставили в больницу. Об инциденте сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

FPV-дрон сдетонировал рядом с гражданскими лицами, прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь трем женщинам, получившим минно-взрывные травмы и осколочные ранения. На служебном автомобиле пострадавшие были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Для продолжения лечения их планируют перевести в белгородскую городскую больницу №2.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области с помощью не менее 45 беспилотников и 18 боеприпасов. В итоге пострадал один человек, повреждены семь частных домов и шесть автомобилей.

Ульяна Ларионова