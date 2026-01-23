Путин пообщался со студентами МФТИ в Долгопрудном

Президент России Владимир Путин посетил Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время визита глава государства пообщался со студентами и выпускниками вуза и поздравил их с наступающим Татьяниным днем. Он рассказал о приоритетах отечественной науки и планах по освоению Арктики, а также поздравил институт с юбилеем. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал президенту, как организована работа вуза. Для Владимира Путина была проведена экскурсия по институту.

Поездка состоялась в преддверии 25 января — Дня российского студенчества. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам, связанным со студенчеством.

МФТИ был основан в сентябре 1951 года на базе физико-технического факультета МГУ. Университет специализируется на подготовке исследователей, сочетающих фундаментальные знания в физике и математике с практическими инженерными навыками. У истоков МФТИ стояли нобелевские лауреаты и академики Петр Капица, Николай Семенов и Лев Ландау. В этом году вуз отмечает свое 75-летие.