В Мышкине возобновили подачу воды

В Мышкине Ярославской области в полном объеме восстановлено водоснабжение, прерванное утром 23 января из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГП ЯО «Яроблводоканал».

По информации предприятия, система функционирует в штатном режиме: жители получают воду в необходимом количестве и качестве.

Причиной отключения водоснабжения стало возникновение технологической неисправности на центральной линии водопровода. О завершении ремонтных работ в «Яроблводоканале» сообщили в районе 15 часов: дальше проводилась опрессовка для проверки.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по факту отключения воды проверку начала прокуратура.

Алла Чижова