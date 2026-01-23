Прокуратура начала проверку по факту отключения воды в Мышкине

В Ярославской области прокуратура организовала проверку по факту отключения воды в Мышкине в результате аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Прокуратура Ярославской области

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о бесперебойном водоснабжении населения, включая вопросы соблюдения сроков устранения аварийных ситуаций и организации подвоза воды»,— сообщили в прокуратуре.

На место аварии выезжал прокурор Мышкинского района Дмитрий Бубнов. При наличии оснований надзорным ведомством будут приняты меры реагирования.

Утром 23 января в ГП ЯО «Яроблводоканал» сообщили о приостановке подачи холодной воды во всем населенном пункте. По информации предприятия, причиной отключения стало возникновение технологической неисправности на центральной линии водопровода.

«Специалистами водопроводного участка проведена диагностика состояния трубопровода и определен масштаб повреждений. После выявления места утечки было принято решение приступить к устранению последствий»,— указывается в сообщении ГП ЯО «Яроблводоканал».

В настоящее время, по информации предприятия, без холодной воды остается половина города. Сроки восстановления водоснабжения неизвестны.