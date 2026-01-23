Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента Радева

Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента Румена Радева, следует из материалов на сайте суда. Его полномочия были прекращены досрочно. Документ принят единогласно, в заседании участвовали 12 судей.

Обязанности главы государства перешли к вице-президенту Илияне Йотовой, которая стала первой женщиной на посту президента Болгарии. Дата внеочередных парламентских выборов будет определена после консультаций с представленными в парламенте политическими силами и формирования технического правительства. Эти выборы станут восьмыми за последние пять лет.

О решении уйти в отставку господин Радев объявил 19 января, в девятую годовщину своей первой присяги, из-за провала попыток сформировать новое правительство. Ожидается, что Румен Радев, которого часто называют политиком с пророссийскими взглядами, может создать собственную партию с целью победить на предстоящих выборах и вернуться во власть в качестве премьер-министра.

Подробнее о его планах — в материале «Ъ» «Президент Болгарии ушел за властью».

