Президент Болгарии ушел за властью

Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке. Решение главы государства последовало спустя пару дней после провала попыток сформировать новое правительство, что сделало неизбежным проведение внеочередных парламентских выборов, восьмых за последние пять лет. Ожидается, что теперь Румен Радев, которого нередко называют пророссийским политиком, может создать собственную партию с целью победить на предстоящих выборах и вернуться во власть в качестве премьера и в роли спасителя страны от хаоса. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Stoyan Nenov / Reuters Румен Радев

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

О решении уйти с поста президента Румен Радев объявил в понедельник вечером в специальном телеобращении к стране, а формальное прошение об отставке подал 20 января Конституционному суду. Исполнять обязанности главы государства теперь будет вице-президент Илияна Йотова.

Свое неожиданное решение Румен Радев объяснил желанием содействовать выходу Болгарии из глубокого политического кризиса — только в ходе второго мандата на президентском посту ему с 2021 года пришлось назначить семь и. о. премьеров, возглавлявших переходные правительства.

Отставка Румена Радева последовала спустя пару дней после того, как стал очевиден провал попыток сформировать новое правительство Болгарии.

Прежний коалиционный кабинет премьера Росена Желяскова, не продержавшийся у власти и года, подал в отставку в середине декабря под давлением многодневных массовых протестов против роста налогов и засилья коррупции. В конце минувшей недели третья по счету партия, которой президент поручил сформировать новое правительство, отказалась от этого, что сделало неизбежным проведение внеочередных парламентских выборов, восьмых за последние пять лет.

«Идем на новые выборы»,— объявил 16 января глава государства. А спустя три дня и сам подал в отставку.

Из обращения Румена Радева к нации следует, что не только чехарда с правительствами стала причиной его решения оставить пост президента, когда до следующих президентских выборов оставалось менее года.

Глава государства объявил, что хочет разрушить господствующую в стране «порочную модель управления, которая только внешне похожа на демократию, а по сути функционирует по правилам олигархов».

«Болгарская политика осуществляется вне государственных институтов. Кукловоды не стесняются перед камерами раздавать директивы парламенту, подминать под себя партии, банки, СМИ, используя власть как дубину против политических противников»,— предупредил уходящий глава государства. Он упрекнул нынешнюю политическую элиту в предательстве интересов граждан и выразил уверенность, что предстоящие выборы позволят порвать с «мафиозной моделью власти».

О своем возможном участии во внеочередных парламентских выборах Румен Радев в специальном обращении не сказал ни слова. Однако ранее он не раз говорил о возможности участия в таких выборах с какой-то новой политической силой. Поэтому ожидается, что теперь, после ухода с поста президента, Румен Радев создаст собственную партию с целью победить на предстоящих выборах в парламент и вернуться во власть уже в качестве премьера и в роли спасителя страны от хаоса.

Шансы хотя бы частично реализовать такие планы у 62-летнего отставного генерала болгарских ВВС, судя по всему, есть. Согласно опросам, огромное число болгар глубоко разочарованы в нынешних ведущих политических игроках и готовы поддержать новую партию. За девять лет пребывания на посту главы государства (Румен Радев занял президентское кресло в январе 2017 года, а в 2021 году повторно победил на выборах) его поддержка среди населения оставалась относительно высокой. Все это время он позиционировал себя в качестве чуть ли не главного оппонента лидера крупнейшей болгарской партии ГЕРБ Бойко Борисова, который трижды возглавлял правительство, но в то же время не раз обвинялся в коррупции.

На руку Румену Радеву может сыграть и его в целом негативное отношение к присоединению Болгарии к еврозоне, в которую страна вошла 1 января. Согласно прошлогодним опросам, против введения евро выступала половина жителей Болгарии, а поддерживали только 43%. Причину этого эксперты видят в постоянном росте расходов болгар на жизнь, а также в мощной кампании против евро со стороны ряда политических сил во главе с движением «Возрождение», которое в Болгарии считают пророссийским. По совокупности взглядов пророссийским политиком многие называют и самого Румена Радева, который выступает против военной помощи Украине, а однажды даже назвал Крым российским.

Геннадий Сысоев