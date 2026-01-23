США направили в Абу-Даби делегацию с участием Кушнера и генерала НАТО

В Абу-Даби завершается подготовка к заседанию первой трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины. По данным Sky News, уже прошли неформальные встречи сторон, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил.

Как сообщили «РИА Новости» в Белом доме, американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Стив Уиткофф. В состав делегации также вошли зять президента Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Накануне в Москве прошли предварительные переговоры. Президент России Владимир Путин встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. С российской стороны присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, в арабской столице также состоится встреча Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.