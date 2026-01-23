Эстонию лишили права проводить ЧЕ по фехтованию после отказа впустить россиян

Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права проводить чемпионат Европы из-за отсутствия гарантий допуска российских и белорусских спортсменов. Об этом газете Ohtuleht сообщил генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг.

Эстония получила право на проведение чемпионата Европы в 2024 году, турнир должен был пройти в Таллине. Господин Паалберг заявил, что решение о переносе состязания было принято 14 января, однако эстонскую сторону уведомили об этом только сегодня. Отмечается, что состязание примет французский Антони. Чемпионат Европы пройдет с 16 по 21 июня.

В ноябре 2025 года в FIE заявили, что организация будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска на них спортсменов по национальному признаку. Ранее господин Паалберг заявлял, что FIE требовала от властей письменных гарантий допуска фехтовальщиков из России и Белоруссии. Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам спорта Райдо Митт говорил, что Эстония не будет выдавать визы спортсменам из этих стран.

В марте 2022 года российские фехтовальщики были отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIE. В марте 2025 года организация санкционировала участие российских юниоров в нейтральном статусе, а в мае к состязаниям были допущены и взрослые спортсмены. В конце прошлого года FIE, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, допустил россиян и белорусов к участию в юниорских соревнованиях с национальной символикой.

Таисия Орлова