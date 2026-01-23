Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Эстонию лишили права проводить ЧЕ по фехтованию после отказа впустить россиян

Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права проводить чемпионат Европы из-за отсутствия гарантий допуска российских и белорусских спортсменов. Об этом газете Ohtuleht сообщил генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг.

Эстония получила право на проведение чемпионата Европы в 2024 году, турнир должен был пройти в Таллине. Господин Паалберг заявил, что решение о переносе состязания было принято 14 января, однако эстонскую сторону уведомили об этом только сегодня. Отмечается, что состязание примет французский Антони. Чемпионат Европы пройдет с 16 по 21 июня.

В ноябре 2025 года в FIE заявили, что организация будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска на них спортсменов по национальному признаку. Ранее господин Паалберг заявлял, что FIE требовала от властей письменных гарантий допуска фехтовальщиков из России и Белоруссии. Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам спорта Райдо Митт говорил, что Эстония не будет выдавать визы спортсменам из этих стран.

В марте 2022 года российские фехтовальщики были отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIE. В марте 2025 года организация санкционировала участие российских юниоров в нейтральном статусе, а в мае к состязаниям были допущены и взрослые спортсмены. В конце прошлого года FIE, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, допустил россиян и белорусов к участию в юниорских соревнованиях с национальной символикой.

Таисия Орлова

Новости компаний Все