Мусорный полигон Новороссийска не принимает отходы с прошлого года

Мусор в Новороссийске вывозят на площадку временного накопления, а полигон, принадлежащий ООО «Терра-Н», не принимает отходы с прошлого года. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко в ходе ежегодной пресс-конференции 23 января.

Фото: Telegram-канал заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова

«Мусор не принимается с прошлого года. Мусор принимают на площадке временного накопления. Как будет получено разрешение на девятую карту, площадку будут высвобождать для того, чтобы завтра реализовывать восьмую карту и карту компостирования»,— заявил глава Новороссийска.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, Андрей Кравченко сообщил, что администрация ожидает получения разрешений на эксплуатацию новых участков полигона. Эта мера позволит эксплуатировать объект в течение полутора последующих лет. Разрешение может быть выдано в срок до 5 февраля, согласно данным мэра Новороссийска.

«Это действительно больной вопрос. После приезда Николая Патрушева были приняты кардинальные решения по ускорению динамики реализации вех этапов, связанных с реконструкцией полигона. На этот год поставлена задача закончить все проектные решения»,— резюмировал Андрей Васильевич.

Глава Новороссийска также подчеркнул, что в ходе реконструкции полигона планируется произвести дегазацию, благодаря чему газ из тела свалки будет выходить наружу в соответствии с утвержденными проектными решениями. Это позволит минимизировать риски возгораний на территории полигона.

София Моисеенко