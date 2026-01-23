Мирра Андреева пробилась в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла румынскую теннисистку Елену-Габриэллу Русе и вышла в четвертый круг Australian Open. Общий призовой фонд первого в сезоне турнира Большого шлема составляет $74,89 млн.

Мирра Андреева Фото: Edgar Su / Reuters Елена-Габриэла Русе Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Матч, продолжавшийся 1 час 36 минут, завершился со счетом 6:3, 6:4. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Мирра Андреева занимает седьмое место, Елена-Габриэлла Русе располагается на 79-й строке.

За выход в четвертьфинал турнира Мирра Андреева поспорит с 12-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее обыграла россиянку Диана Шнайдер. Матч пройдет 25 января. Теннисистки встречались на корте один раз, в четвертьфинале турнира WTA категории 1000 в Индиан-Уэллсе. Тогда победу одержала россиянка.

Australian Open завершится 1 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является Мэдисон Киз.

Таисия Орлова