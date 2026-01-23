Роддом в Уфе остался без водоснабжения из-за прорыва у республиканской больницы

Прорыв 250-миллиметрового трубопровода во дворе Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова в центре Уфы оставил без водоснабжения учреждение здравоохранения. Информацию подтвердили в пресс-службе городского управления гражданской защиты (УГЗ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», прорыв на улице Достоевского случился днем. В УГЗ отмечали, что ситуация находится под контролем.

Вечером пресс-служба сообщила, что УГЗ организовало дежурство для контроля ситуации и «оперативного реагирования на возникающие нужды». В палаты роддома (в том числе, неонатального блока), отделения реанимации, акушерства и гинекологии на всех этажах больницы поставляется питьевая вода. Кроме того, для санитарных нужд разносится техническая вода.

«Службы города работают над скорейшим восстановлением водоснабжения»,— говорят в УГЗ Уфы.

Идэль Гумеров