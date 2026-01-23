В Уфе во дворе республиканской больницы прорвало трубопровод

Во дворе Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова на уфимской улице Достоевского прорвало трубопровод диаметром 250 миллиметров, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

На место происшествия прибыли аварийные бригады. «Ситуация находится под постоянным контролем. Просим жителей сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации служб»,— говорится в пресс-релизе. О последствиях и отключении коммунальных систем власти не сообщают.

Ранее телеканал UTV сообщил о прорыве канализации на соседней улице Мингажева.

Идэль Гумеров