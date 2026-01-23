Парламент Франции отклонил два вотума недоверия правительству

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) отвергло два вотума недоверия правительству, инициированные партиями «Непокоренная Франция» и «Национальное объединение», сообщается на сайте ведомства.

Поводом для голосования стало использование премьер-министром Себастьеном Лекорню статьи 49.3 Конституции для утверждения доходной части бюджета на 2026 год. Эта процедура позволяет правительству принимать законопроекты без голосования парламента.

Вотум недоверия, выдвинутый «Непокоренной Францией», получил 269 голосов при необходимых 288, инициатива «Национального объединения» набрала 142 голоса. После отклонения вотумов первая часть проекта закона о бюджете на 2026 год считается принятой в повторном чтении.

В январе в Национальном собрании уже предпринимались попытки вынести вотум недоверия кабинету министров — в связи с торговым соглашением ЕС с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР. Однако и они не набрали необходимого числа голосов.