Бюджет Краснодара получил от платных парковок более 1 млрд рублей

Доходы бюджета Краснодара от работы платных муниципальных парковок по итогам 2025 года превысили 1 млрд руб., увеличившись на 21,3% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году парковочная деятельность принесла городу 823,5 млн руб., сообщил РБК Краснодар заместитель главы города Владимир Архипов.

По его словам, в 2025 году в бюджет поступило 1,097 млрд руб., из которых 411,5 млн руб. составили платежи за пользование парковками, а 685,6 млн руб. — штрафы за неоплату. Годом ранее доходы от оплаты парковки составляли 291,5 млн руб., от штрафов — 532 млн руб.

Все поступления от эксплуатации муниципального парковочного пространства зачисляются в городской дорожный фонд и направляются на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство объектов дорожной инфраструктуры.

В настоящее время в Краснодаре действует 331 платная муниципальная парковка на 14,5 тыс. машино-мест. В 2026 году их количество планируется увеличить до 15 тыс., а в 2027 году — до 16 тыс., следует из данных, опубликованных администрацией города.

