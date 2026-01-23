Северная Осетия получила 300 млн рублей на общественный транспорт

Правительство Северной Осетии-Алания добилось федеральной субсидии свыше 300 млн руб. на обновление общественного транспорта на ближайшие три года (2026–2028 гг.), сообщили в пресс-службе правительства республики. Председатель правительства РСО-А Борис Джанаев согласовал эти средства с замминистра транспорта РФ Алексеем Шило на встрече в Москве. Республика продолжит масштабную программу: власти уже закупили 28 новых трамваев за счет федеральных средств и 212 автобусов через специальные казначейские кредиты и лизинг.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Борис Джанаев подчеркнул приоритет развития системы во Владикавказе — столица республики с населением свыше 300 тыс. человек нуждается в современном парке. Глава кабмина акцентировал доступ для маломобильных групп, безналичную оплату проезда и электронные табло на остановках. Эти меры повысят комфорт и безопасность перевозок, а также снизят нагрузку на городские улицы, где транзитный транспорт создает пробки.

Субсидия вошла в нацпроект «Инфраструктура для жизни», где федеральный бюджет выделил почти 32 млрд руб. на всю страну. Северная Осетия получила поддержку как регион с крупными городами (население свыше 50 тыс.). Заявка республики прошла конкурс, условия софинансирования облегчат закупки для муниципалитетов. Ранее в 2025 году федералы направили региону 27 млрд руб. помощи.

Субсидия покроет закупку десятков машин, включая низкопольные для инвалидов. Это продолжит тренд 2025 года, когда регион обновил флот на 240 единиц. В итоге пассажиропоток вырастет, а тарифы останутся стабильными за счет льготного финансирования.

Станислав Маслаков