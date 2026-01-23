Торговый дом «Башспирт» открывает бар в Уфе

В первом квартале этого года ООО «Торговый дом Башспирт”» намерено открыть книжный бар «Вино и книги» на 50 посадочных мест на улице Цюрупы. Об этом сообщили в компании на запрос «Ъ-Уфа». Объем инвестиций, стоимость аренды и размер среднего чека в «Башспирте» не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну.

Ранее материнская компания торгового дома — АО «Башспирт» — планировала выйти на рынок общественного питания, но этим планам помешало уголовное дело в отношении генерального директора Рауфа Нугуманова. Среди прочего, ему вменялось превышение должностных полномочий при аренде исторического здания на улице Пушкина – бывшего Первого губернского музея. Как полагают в СКР, стоимость аренды была завышена. Уголовное дело находится на расследовании в СКР после отмены приговора кассационной инстанцией.

Олег Вахитов