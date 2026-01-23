В 2025 году Курская таможня возбудила семь уголовных дел

По итогам 2025 года сотрудники Курской таможни возбудили семь уголовных дел и 742 дела об административных правонарушениях. В рамках административных производств судом конфискованы предметы нарушений на 1,1 млн руб., в том числе автомобиль Volkswagen Multivan стоимостью свыше 900 тыс. руб., переданный Минобороны. Об этом сообщили в ведомстве.

Из семи уголовных дел четыре квалифицированы по статье 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), два — по статье 193.1 УК РФ (валютные операции с подложными документами) и одно — по статье 194.1 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

По административным делам за 2025 год таможня вынесла 371 постановление. По 43 из них назначены штрафы на 9,3 млн руб. (взыскано 1,8 млн), по 325 — предупреждения. По трем делам судом были приняты решения о конфискации предметов нарушения.

Субъектами нарушений в 51% случаев выступили юридические лица, в 36% — должностные лица. Основная часть дел касается некорректного представления статистических форм учета перемещения товаров (67%). Прочие были возбуждены по фактам недостоверного декларирования, несоблюдения запретов и ограничений, валютных нарушений и нарушений транзита.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что с начала 2025 года Воронежская таможня возбудила 1,5 тыс. административных дел.

Кабира Гасанова