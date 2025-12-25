С начала года Воронежская таможня возбудила 1,5 тысячи административных дел

За 11 месяцев 2025 года Воронежская таможня возбудила 15 уголовных и 1,5 тыс. административных дел. Общий объем штрафных санкций по последним превысил 15 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В рамках правоохранительной деятельности также изъято 96,8 тыс. единиц контрафакта на сумму свыше 14,8 млн руб.

Всего посты фактического контроля таможни провели свыше 26 тыс. операций по оформлению товаров и транспортных средств. По словам начальника Воронежской таможни Геннадия Толочко, с января по ноябрь 2025-го по процедуре свободной таможенной зоны было зарегистрировано 438 товарных партий. Сумма предоставленных резидентам таможенных льгот составила более 870 млн руб.

В сентябре сотрудники Воронежской таможни пресекли попытку вывоза в Прагу наград на сумму свыше 100 тыс. руб. В отношении жителя облцентра возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей.

Кабира Гасанова