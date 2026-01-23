Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле превышен эпидемический порог по ОРВИ и гриппу

В Ярославле эпидемический порог суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен на 20%. Об этом сообщили в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева по итогам третьей недели 2026 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На 03 неделе 2026 г. эпидемические пороги суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% и более в 2 (Киров, Ярославль) из 61 города, приславшего данные»,— указывается в сообщении института.

В целом по России с 12 по 18 января уровень заболеваемости населения повысился по сравнению с предыдущей неделей и составил 56,4 случая на 10 тыс. населения. На второй неделе уровень заболеваемости составлял 38,8 случая на 10 тыс. населения.

Ярославский Роспотребнадзор не публиковал данные за январь 2026 года.

Алла Чижова

