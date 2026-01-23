Три маршрута общественного транспорта отменят в Екатеринбурге с 1 февраля

С 1 февраля в Екатеринбурге отменят три маршрута общественного транспорта, сообщили в мэрии. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, троллейбусный маршрут № 25 «Ботаническая – Академическая» будет отменен, его заменит новый троллейбусный маршрут № 25 «Крауля – 40 лет ВЛКСМ», который будет обслуживаться автомобилями с увеличенным автономным ходом.

Также прекратит работу автобусный маршрут № 25 «ТЦ "Мега" – Радиоколледж – Высоцкого – Технопарк». Для того чтобы компенсировать его, автобусный маршрут № 84 «Радиоколледж – Горбольница № 7» продлят от остановки «Радиоколледж» до остановки «ТЦ "Мега"». Кроме того автобус № 94 «УрФУ – ТЭЦ» начнет по пути заезжать на «Технопарк».

Маршрут № 39 «Табачная фабрика – Белинский» отменят из-за дублирования с автобусом № 51, который обслуживает тот же участок. Данный участок также обслуживается маршрутом № 47 с автобусами большого класса.

Дополнительно с 1 февраля автобус № 78 «ТЦ "Леруа Мерлен" (переулок Базовый) – Химмаш» будет продлен до остановки «Синие Камни».

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на конкурс перевозчиков по обслуживанию четырех автобусных маршрутов в Екатеринбурге не подали ни одной заявки.

Полина Бабинцева