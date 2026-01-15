На четыре автобусных маршрута в Екатеринбурге не смогли найти перевозчика

На конкурс перевозчиков по обслуживанию четырех автобусных маршрутов в Екатеринбурге не подали ни одной заявки, следует из информации на сайте госзакупок. Победитель смог бы заключить контракт с администрацией города на 293,4 млн руб.

Конкурс был объявлен 29 декабря. Перевозчик, получивший право на обслуживание, должен был бы обеспечивать движение на маршрутах № 45 «Железнодорожный вокзал — НПЦ Онкология», №63 «ТЦ Мега — Лесное — ЖК "Солнечный" — ТЦ Мега», №79 «Докер (Кольцово) — Метро "Ботаническая"» и №86 «Вишневая — Рощинская». Договор должен был действовать с февраля до октября 2026 года.

Летом администрация Екатеринбурга объявляла аукцион на право выполнения брутто-контрактов по перевозке пассажиров на 41 автобусном маршруте. Заключение брутто-контрактов является ключевым элементом транспортной реформы в Екатеринбурге. Средства от продажи билетов поступают в казну, а компании-перевозчики получают покилометровую оплату из бюджета города. Это позволяет перевозчикам повышать заработные платы водителям, обновлять кадровый состав и соблюдать интервалы движения.

Ирина Пичурина